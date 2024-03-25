Kapadokya'da restorasyon çalışması

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, “Acil önlem kapsamında başlattığımız çalışmalarda, özellikle birinci etapta can mal tehlikesi oluşturan ve yok olmak üzere olan peribacalarımızda birçok bilimsel yöntemi de kullanarak kapsamlı bir projelendirme çalışması yaptık. Kapadokya Alan Başkanlığı olarak şu anda 4 tane peribacasında acil olarak kurtarma çalışmaları başlattık. Bu yıl sonuna kadar 9 tane peribacasını daha bu çalışmaya ilave ederek, bölgedeki bu özgün ve ana kaynak değerini gelecek nesillere aktarabilmek, ömürlerini uzatabilmek, can ve mal tehlikesi oluşturmaması adına yapılacak tüm bilimsel yöntemlerle belirlenmiş müdahaleleri yapacağız. Bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarması, görevi ve misyonumuz gereği bunu yapmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmaları tamamlandıktan sonra, bu alanda hem bölge insanımız hem gelen turistlerimiz daha sağlıklı bir ortamda restorasyonu yapılmış herhangi bir tehlikesi olmayan peribacalarını rahatlıkla gezebilecekler“ ifadelerini kullandı.

'PERİBACALARINDA CİDDİ AYRILMALAR VARDI'

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren İnceciköz, “Burada öncelikle bir belgeleme çalışması yaptık. Bu belgeleme çalışması sonrasında, yeni kaya mekanlar da ortaya çıktı. Peribacaların içinde, zamanla moloz dolguyla kapatılmış alanlar tespit ettik. Tüm bu yeni verilerle birlikte peribacasının rölövesini çıkardık. Peribacamız tescilli olduğu için bu çıkarılan yeni verilere göre yeni restorasyon projesi hazırladık ve peribacasının sorunlarını tespit ettik. Peribacalarında ciddi ayrılmalar vardı. Bunlara müdahale yöntemlerini de belirledik. Çünkü bunlar hassas konular. Belli bir bilimsel çalışma istiyor" diye konuştu.

ÖMRÜNÜ 5 YIL DAHA UZATMIŞ OLUYORUZ

Yaptıkları çalışmanın statik açıdan sıkıntılı olanlar için güçlendirme çalışması olduğunu ifade eden İnceciköz, “Yaptığımız uygulamalarla peribacaların ömrünü 5 bin yıl daha uzatmış oluyoruz. Tabii bu biraz zahmetli bir süreç. Çünkü çalıştıkça yeni veriler ortaya çıkabiliyor. Bu yeni veriler doğrultusunda projelendirmeleri yaparak, dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olan peribacalarının daha uzun ömürlü hale gelmesi için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.