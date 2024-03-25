Mahsur kalan avcılar, kurtuldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kişi, ava çıktıkları dağda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yol açma çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süreceğini belirledi. Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı’ndan askeri helikopter yönlendirildi. Bulundukları yerden alınan 2 avcı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Avcıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.