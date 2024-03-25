Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kaybolan, önce ailesi, sonra da jandarma ekipleri tarafından aranan bedensel engelli Berat Şahin, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu. Yarı baygın haldeki Şahin, tedavisi için Eşmepınar Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürüldü.
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Kayıp çocuk 40 saat sonra bulundu
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kaybolan, önce ailesi, sonra da jandarma ekipleri tarafından aranan bedensel engelli Berat Şahin, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu. Yarı baygın haldeki Şahin, tedavisi için Eşmepınar Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.