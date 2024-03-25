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Kayıp çocuk 40 saat sonra bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kaybolan, önce ailesi, sonra da jandarma ekipleri tarafından aranan bedensel engelli Berat Şahin, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu. Yarı baygın haldeki Şahin, tedavisi için Eşmepınar Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürüldü.

Kayıp çocuk 40 saat sonra bulundu mask

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kaybolan, önce ailesi, sonra da jandarma ekipleri tarafından aranan bedensel engelli Berat Şahin, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu. Yarı baygın haldeki Şahin, tedavisi için Eşmepınar Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürüldü.

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25 Mar 2024 - 12:01 DHA Van- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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