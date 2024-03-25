25 Mar 2024 - 11:57 - Gündem

Türk tanker gemisi, 120 mülteciyi kurtardı

Beks Gemi İşletmeciliği yönetimindeki Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken batmak üzere olan mülteci teknesine yardım etti.