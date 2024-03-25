Bucaspor'un zirve yürüyüşü

Bucaspor 1928, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir FK'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek, lider Esenler Erokspor ve ikinci sırada bulunan Vanspor'un puan kaybetmesiyle önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekip, Kırşehir FK galibiyetiyle ligdeki 7 maçını da kazanarak toplamda 63 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. Bu sonuçla, Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 4'e indiren Bucaspor 1928, şampiyonluk umutlarını artırarak kalan 6 maç öncesinde güçlü bir konuma geldi.

Devre arasında kulübün satış gündemi nedeniyle 11 as oyuncusuyla yollarını ayırıp, devir gerçekleşmeyince yerlerine Ömer Şişmanoğlu, Nizamettin Çalışkan, Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Bayram Olgun gibi 11 tecrübeli isim transfer eden Buca, son maçlarda kadro kalitesini sahaya yansıttı. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, seriyi sürdürüp son ana kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını belirtti. Bucaspor bu hafta Kırklarelispor deplasmanına çıkıp, ardından Zonguldak Kömürspor, 1461 Trabzon (D), Esenler Erokspor, Afyonspor ve Diyarbekirspor maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak.