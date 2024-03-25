"İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan, "TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı işgücü istatistikleri ile işsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek yüzde 9,4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz yüzde 10,1’in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine yükseldi. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.