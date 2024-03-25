- Asayiş

Mardin'de yol kavgası

Mardin’de iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mardin'de yol kavgası mask
Mardin'de yol kavgası
Mardin'de yol kavgası
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Mardin Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında ‘ yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, araçlardakilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga için ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü. Darp raporu alan taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kavga ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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25 Mar 2024 - 11:46 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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