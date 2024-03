Aras: "Denizcilik A.Ş.'yi kuracağız"

CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da denizcilerle buluştu. Bodrum Denizciler Derneği'ni ziyaret eden Aras, başkanlığı döneminde hayata geçirilen projeleri aktardı. Muğla için hayata geçirilecek projelerini anlatan Aras trafik, imar, liman ve Bodrum'un sorunlarına yönelik çözüm önerilerini anlattı. Aras'a CHP PM üyesi Baran Bozoğlu eşlik etti. Ziyarette Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç ve Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesi durumunda Denizcilik A.Ş. iştirakini kuracağını söylen Aras, Denizcilik A.Ş. yönetimine Deniz Ticaret Odalarından ve Denizciler Derneği'nden üyelerin olacağını belirtti. Aras, "Denizcilik çok önemli. Ben de üyesiyim. Biz de bu işin dışında değiliz. Denizde doğduk, denizde büyüdük. Sıkıntılarınızı konuşup, yetkililere ilettik. Ancak her zaman belki doğru çözümleri bulamadık. Ama şimdi Allah nasip etti, bu göreve geldik. Bu durumda artık gereken neyse yaşadığım sıkıntılardan da hareketle doğru kararlar alacağımdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

'KURDUKTAN SONRA YÖNETİMİ SİZDE'

Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buralar MUTTAŞ'a bağlı. Taksiyi, dolmuşu da otobüsü de veya elli metre motor yatı da aynı şirketin yönetmesini doğru bulmuyoruz. O yüzden Fethiye, Marmaris, Bodrum limanlarında onların içinde barındıran bir iştirak kuracağım. Denizcilik A.Ş. ve bu Denizcilik A.Ş. yönetimine Deniz Ticaret Odalarımızdan veya sizlerin uygun gördüğü denizciler derneğimizin uygun arkadaşlarımızdan yönetim kurullarında görev vererek, görev aldırarak, yönetim kurullarına yerleştirerek kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için artık bu liman sizin yönetiminizde olacak. Gelirlerini Bodrum'a bırak derseniz ona bir şey diyemeyeceğim. Çünkü yatırımı sonuçta ama buranın gelirleri burada kalır. Bir yatırım yapılacaksa buraya yapılır. Bunu da buradan size taahhüt ediyorum. Denizcilik A.Ş.'yi hemen kuracağız. Hazırlığını yaptık. Kurduktan sonra yönetimi sizde. Sizin verdiğiniz kararların hepsine kardeşiniz olarak imzamı atıyorum" dedi.

'BİR METREKARE YERİ İMARA AÇMADIK'

İmar planlarından kaynaklanan sorunlara değinen Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde hiçbir yer imara açmadığını vurguladı. Planlama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğu hatırlatan Aras, "11 ayrı belediye, 56 ayrı imar planı yapmış. 11 belediye varken yarımadada her belde kendi planını yapmış. Son 5 yılda biz hiç yeni bir plan yapmadık. Bir metrekare yeri dahi imara açmadık. Hatta Bitez, Yalıkavak kapandı. Turgutreis iki sene kapandı. Ortakent'te belli bir bölüm kapalı. Yerli de ya da burada yaşayan insanlar da yapamıyor. Bana bazen 'Cennet Koyu peşkeş çekti' diyorlar. Orası Turizm Bakanlığı'nın geçmişindedir. Planlama yetkisi Turizm Bakanlığı'ndadır. Planı yapan da Turizm Bakanlığı'dır. Satan da özelleştirme dairesidir. Bizle alakası yok. Böyle bir şey yapmam ama bunları söylediler. Bir yere imar planı yapılmışsa, bir emsal verilmişse ev yapma, dükkan yapma deme yetkim yok. Hatta imar senin olmadığı için kaçak yapılaşma da tetikleniyor. Üzerinde tekrar çalışma yapacağız. Yani şu anda kaçak yapılaşmaya o kadar mücadele vermemize rağmen maalesef engelleyemiyoruz" diye konuştu.

'BODRUM'DA TRAFİĞİ RAHATLATACAĞIZ'

Bir deniz trafiği oluşturmayı planladıklarını ifade eden Aras, Bodrum-Çamlı arasında arabalı feribot sefer düzenleyeceklerini söyledi. Aras, "Bunun da yerlerine kadar her şeyi belirledik. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi Bodrum-Çamlı arasından Marmaris'e bu kadar yol dolaşmadan gidecek bir arabalı feribot. Çamlı'ya indireceğiz, Marmaris'e oradan gidecekler. En azından araç trafiğini, havaalanı trafiğini, o tarafa Datça'ya, Marmaris'e gidecek olanı kurtarmış olacağız. Benim en önemsediğim olaylardan bir tanesi de havaalanından inen vatandaşın Yalıkavak'a, Torba'ya, Gölköy'e Türkbükü'ne gidecek veya Gümüşlük'e kadar gidecek oradan Güllük'e on dakikada inip hemen Torba'ya, Gündoğan'a, Yalıkavak'a, Gümüşlük'e gidebilmesi meselesi. Bunu da hayata geçireceğim. Beldeler arasında deniz taksi bağlantılarını yapacağız. Bu turizme de ciddi bir ivme kazandıracaktır diye düşünüyoruz" dedi.

BODRUM'DA ÇİFTE AÇILIŞ

Aras, Lale-Süreyya Turgut Anaokulu açılışından sonra Akyarlar Kafe'nin açılışına da katıldı. Açılışa CHP Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalincı, CHP Muğla İlçe Başkanı Tuna Işın da katıldı. Yerel yönetimlerin eğitime verdiği desteklerle fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabileceğini vurgulayan Aras, dar gelirli ailelerin çocuklarına asgari ücretin 3'te birinden daha düşük bir rakama hizmet verdiklerini söyledi.

Aras, "Bir sığınma evi yaptık. Kadın sığınma evi kazandırdık. Muğla'da 1 tane var o da Bodrum'da var ve bugüne kadar orada 395 kadın çocuklarıyla şiddetten ve ölümden kurtuldu. Belediyecilik sadece altyapı su, kanalizasyon değil, işin bu tarafı da var. Belediye imkanlarının her zaman yetmediğini de biliyoruz. Ama özellikle hayırseverlerimizin bu işe gönül vermesi bizi çok sevindiriyor. Yerel yönetimlerin eğitime bu tür verdiği destekler işte eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran desteklerdir" ifadelerini kullandı. Aras, kreş ve tesislerin bütün ilçelere açılacağını belirtti.

'ALTYAPI DA YAPTIK, OKUL DA AÇTIK'

Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Aras, 5 yıllık dönemde faaliyete geçirdiği hizmetleri anlattı. Aras, "Yurtlar, okullar, kreşler, etüt merkezleri yapmamız lazım. Kadınları özgürleştirmek için kadın danışma merkezleri semt evleri kurmamız lazım. Bunlar çok önemli işler. 5 yıl boyunca Bodrum'un altyapı sorunlarına çok büyük bir yatırım yaptık. Büyükşehirle beraber, Turizm Bakanlığıyla beraber koordinasyonu biz sağladık. Bugün Turgutreis'te 250 bin kişilik arıtma testi yapıldı. Hiç kanalizasyonu olmayan yerler vardı. 5 yılda oralar da kanala kavuştu. Artan nüfusa hizmet edecek enerji altyapısını da Bodrum'a sağladık. AYDEM'le ortak çalışmalar yaparak yeni trafo tesisleri ve direkleri de yer altına alarak yeni tip aydınlatmaları, yeni direkleri her yere kazandırdık. Ama tabii ki mağduriyet oldu. Vatandaşlarımız 'Yollar bozuldu' dedi. Bugüne kadar yapılmadığını sorgulamak lazım" açıklamalarında bulundu. Akyarlar Kafe açılışını yapan Aras, benzer tesislerin yapımına devam edeceklerini söyledi. Aras, "Belediyenin sosyal tesisleri, kafeleri, restoranları kent lokantaları her tarafta olmak durumunda her yere bu lokantalardan yapacağız. Geldiğimizde 12 tane vardı. Bugün 31'incisini açıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ YORULMADAN ÇALIŞIYORUZ'

Aras, ayrıca Bodrum Ortakent'te miting düzenledi. Mitinge, CHP Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş, CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın da katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında Muğla'yı karış karış köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezdiklerini ifade eden Aras, "Muğla'nın her yerine gidiyoruz. Seydikemer'den Bodrum'a neredeyse 450 kilometre. Ama gece-gündüz hiç yorulmadan çalışıyoruz. 5 yıl önce 2019'da bizim evladımız dediniz. Oylarınızı verdiniz. Biz de 5 yıldır büyük bir gayretle çalıştık" dedi.