Işıkhan:" Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.
Bakan Işıkhan'ın paylaştığı infografiğe göre; 4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü; 17 ve 18 olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan; 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına ise 5 Nisan'da ikramiyeleri yatırılacak. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlarda ise ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3,4 ve 5 olanlara da aylıkları ile birlikte 3 ve 5 Nisan günleri arasında yatırılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.