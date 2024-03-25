Işıkhan:" Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı infografiğe göre; 4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü; 17 ve 18 olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan; 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına ise 5 Nisan'da ikramiyeleri yatırılacak. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlarda ise ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3,4 ve 5 olanlara da aylıkları ile birlikte 3 ve 5 Nisan günleri arasında yatırılacak.