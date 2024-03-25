Ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde aynı sokaktaki 3 ayrı adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı baskın yaptı. İdris D., İbrahim Ö., Orhan D., Nedim Ö., Felemez Ö. ve Gökçe Ö. gözaltına alınırken, aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör, 1334 tabanca mermisi ve 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D. ile İbrahim Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.