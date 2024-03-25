Bursa'da hazin kaza

Bursa, Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa ve Altay caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana gelen kazada. Osman K. (44) yönetimindeki 34 EFM 973 plakalı hafif ticari araç ile İsmail M.'nin (23) kullandığı 16 SVB 86 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, kazada 2 sürücü ile otomobildeki Melike A. (27) ve Nurcan K. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.