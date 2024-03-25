Sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda boşanacakları iddialarıyla sıkça gündeme gelen ve bu söylentileri sürekli reddeden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, sık sık dikkat çeken bir çift. Özel hayatlarıyla sürekli olarak konuşulan çiftten Atagül, İtalya'ya seyahat etti.

'Sefirin Kızı', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerde boy gösteren Neslihan Atagül, İtalya'nın "Verissimo" programına misafir oldu.

Program için beyaz ve transparan detaylara sahip bir kıyafet tercih eden ünlü oyuncu, hayranlarından olumlu tepkiler aldı.

Ünlü oyuncunun tarzına yönelik gelen yorumlar arasında "Çok zarif", "Harika görünüyor", "Çok hoş", " Her kıyafeti yakışıyor" gibi olumlu ifadeler yer aldı.

Neslihan Atagül program için "Bizi harika ağırladılar. Hem iş, hem ziyaret oldu. Biraz çalıştık, biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. Talk show programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu beni memnun ediyor, bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da çok memnun ediyordur" dedi.