- Magazin

Sosyal medyayı salladı!

Kadir Doğulu ile yürüttüğü evliliğiyle sıkça gündeme gelen Neslihan Atagül, İtalya'nın "Verissimo" programına konuk oldu. Atagül'ün tarzı, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sosyal medyayı salladı! mask
Sosyal medyayı salladı!
Sosyal medyayı salladı!
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Son zamanlarda boşanacakları iddialarıyla sıkça gündeme gelen ve bu söylentileri sürekli reddeden Neslihan Atagül  ile Kadir Doğulu, sık sık dikkat çeken  bir çift. Özel hayatlarıyla sürekli  olarak konuşulan çiftten Atagül, İtalya'ya seyahat etti.

'Sefirin Kızı', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerde boy gösteren Neslihan Atagül, İtalya'nın "Verissimo" programına misafir oldu.

Program  için beyaz ve transparan detaylara sahip bir kıyafet tercih eden ünlü oyuncu, hayranlarından olumlu tepkiler aldı.

Ünlü oyuncunun tarzına yönelik gelen yorumlar arasında "Çok zarif", "Harika görünüyor", "Çok hoş", "  Her kıyafeti yakışıyor" gibi olumlu ifadeler yer aldı.

Neslihan Atagül program için "Bizi harika ağırladılar. Hem iş, hem  ziyaret oldu. Biraz çalıştık, biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. Talk show programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu beni memnun ediyor, bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da çok memnun ediyordur" dedi.

# Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Verissimo, ıtalya, tarz, her, için, bir, olarak, ile, son, etti, ziyaret

25 Mar 2024 - 10:23 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL