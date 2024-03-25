Böcek: "Borçlu bir belediye vardı"

Seçime günler kala Antalya'ya kazandırdığı projeler konusunda bilgi vermek için Halk TV'de Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Antalya'da 913 mahallemizde halkımızın oylarına bakmadan çalışacağımızı söylemiştik. Bizlere oy verenlere teşekkür ettik. Sonra oy veren, vermeyen her vatandaşımızın emrinde olacağımızı söyledik. O şekilde de göreve başladık. Biz göreve geldiğimizde tabi bütçesine göre borçlu belediye vardı. Daha önce Antalya için, bir çivi çakan herkesten allah razı olsun diyoruz." diye konuştu.

"Her Yiğidin Farklı Yoğurt Yiyişi Var"

Seçildikleri dönem Antalya'ya neler kazandırdıklarını söyleyen başkan Böcek, "Her yiğidin bir farklı yoğurt yiyişi var. Biz öncelikle, doğru bir bütçe yönetimi hazırladık. Bu sayede halk, sosyal yardımlarımız kesilir, alt yapı yapamaz, doğalgaz getiremez gibi ifadeler kullanılıyordu.Buna benzer pek çok olumsuz şeyler söylendi. Ancak biz bu doğru bütçeyle ilerlemeye devam ettik." dedi

31 Mart seçimlerinde, kazanacaklarına inanan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimiz ilk sıralar negatiftik, sonra durağan olduk. Geçen hafta da pozitif olduk. Yani bu durumu değiştirmek, pozitife gelmek nedir biliyor musunuz? Doğru bütçeyle bugüne gelmiş olmak demektir."

"Kazanacağız Tereddütüm Yok!

Halka 31 Mart seçimlerinde çok güvendiğini belirten Böcek, "Göreve çok doğru ve hızlı projelerle başladık. 5 yılda 3311 kilometre gidip Almanya'ya gittik. Antalya'ya yer altına su döşedik. Kanser tedavilerinde işe yarayan asbestli borular yaptık. Bakınız 3311 kilometre yoldan bahsediyoruz. Yolu yaptık hatta geçtik bile. Dağlara taşlara 2656 kilometre yol oldu.Bu süreçte asfalt yaptık, yol değil! Daha sonra Antalya.2dan Ankaraya 514 kilometre kanalizasyon yaptık. Seçim öncesi ne dediysek yaptık." ifadelerini kullandı.