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Hülya Avşar ve Burak Deniz aynı projede!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından sinemaya geri dönme kararı aldı. Son zamanlarda YouTube'da sunduğu programlarla dikkat çeken Avşar'ın, iddialara göre imkansız aşk temasını işleyen bir filmde rol alacağı konuşuluyor. Filmde, saplantılı bir genç tarafından sevilen karakteri canlandıracak olan Avşar'ın partneri ise merak uyandırıyor.

Hülya Avşar ve Burak Deniz aynı projede! mask

Ünlü aktris Hülya Avşar, sık sık yaptığı açıklamalar ve aktif  sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Eskiden Yeşilçam'ın en popüler yüzlerinden biri olan Hülya Avşar, uzun  bir süredir oyunculuk kariyerine ara vermişti. Son  olarak 2021'de Masumiyet dizisinde izleyici karşısına çıkan Avşar, şimdi sinemaya geri dönmeye karar verdi.

Şu sıralar YouTube platformunda "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun, iddialara göre imkansız aşk temasını işleyen bir filmde rol alacağı konuşuluyor.

'Aramızda Kalmasın' adlı programın aktardığına göre; saplantılı bir gencin aşığını canlandırılacak olan Avşar'ın partneri, son olarak Hande Erçel  ile "Bambaşka Biri" dizisinde başrolleri paylaşan Burak Deniz olacak.

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25 Mar 2024 - 10:10 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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