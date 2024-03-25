Hülya Avşar ve Burak Deniz aynı projede!

Ünlü aktris Hülya Avşar, sık sık yaptığı açıklamalar ve aktif sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Eskiden Yeşilçam'ın en popüler yüzlerinden biri olan Hülya Avşar, uzun bir süredir oyunculuk kariyerine ara vermişti. Son olarak 2021'de Masumiyet dizisinde izleyici karşısına çıkan Avşar, şimdi sinemaya geri dönmeye karar verdi.
Şu sıralar YouTube platformunda "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun, iddialara göre imkansız aşk temasını işleyen bir filmde rol alacağı konuşuluyor.
'Aramızda Kalmasın' adlı programın aktardığına göre; saplantılı bir gencin aşığını canlandırılacak olan Avşar'ın partneri, son olarak Hande Erçel ile "Bambaşka Biri" dizisinde başrolleri paylaşan Burak Deniz olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.