Şaka için motosiklet çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan 4 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp, çaldıklarını saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Mehmet Ç. (23), Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23) ve Özcan Ç.’yi (20), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
12 Mart gecesi Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Mehmet K.’nin motosikletini çalan Mehmet Ç., sorgusunda olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi. Mehmet K.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren Mehmet Ç., “Olaydan birkaç gün önce Mehmet, motosikletinin kimsenin çalamayacağını söylemiş. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım” dedi. Motosikletin sahibi Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., ve Özcan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Osman U. ve Mehmet Kemal G. tutuklandı. Mehmet Ç.’nin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.