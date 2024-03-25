"Defne’de halk kazanıyor "

Türkiye Komünist Partisi (TKP), seçim öncesi Hatay Defneli vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyük halk buluşmasında ilk konuşmayı TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptı. Okuyan, konuşmasında “Bir seçimde bizim gibilerin, emekçilerin, yoksulların, halkın zafer kazanması için üç şey gerekir. Bir: Parti gibi bir parti gerekir. Biz Edirne’de başka telden, Diyarbakır’da başka telden çalan partilere benzemeyiz. Biz Defne’de ne söylüyorsak İstanbul’da onu söylüyoruz. Şimdi biz burada toplandık, İstanbul’da Kadıköy’de Fatih Maçoğlu ve yoldaşlarımız büyük bir yürüyüş gerçekleştiriyor. İkincisi, işte burada olan halk gerekir. Üçüncüsü ise halkın evladı olan, örgütlülüğe inanan özü sözü bir olan, çalmayan çırpmayan halkın evladı bir aday gerekir.” ifadelerini kullandı.

Okuyan konuşmasına şöyle devam etti: “Kazandığınızı biliyorduk ama aylardır TKP’yi, Hizam Hasırcı’yı yok sayan anket şirketleri de artık itiraf etti. Elimize ulaşan anketlere göre siz kazanıyorsunuz; TKP demiyorum, Hizam demiyorum, siz kazanıyorsunuz. Çünkü bu zaferin, bu başarının asıl kahramanı sizlersiniz.

"Biz başka partilere benzemeyiz"

Biz başka partilere benzemeyiz, Hizam da başka adaylara benzemez. Eğer paniğe kapılıp TKP aldı götürdü bu işi, biz bunlara biraz çamur sıçratalım demeye kalkarlarsa biz başka partilere gerçekten benzemeyiz. Öyle bir bedel öderler ki neye uğradıklarını şaşırırlar.” Yunanistan Komünist Partisi heyetini de selamlayan Okuyan, “Yunanistan’dan yoldaşlarımız aramızda. Dayanışmak için buradalar, seçim kazandıktan sonra işbirliği için gelecekler. Bizim halkların, yoksulların, emekçilerin işbirliğine ihtiyacımız var. Hırsızların değil” Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Okuyan, Defne’de Hizam Hasırcı'nın kazandığını, bu başarının halkın başarısının olduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Kemal Okuyan’ın ardından kürsüye Yunanistan Komünist Partisi’nin Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis çıktı. Peletidis konuşmasına depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı anarak başladı. Peletidis, “Hatay’da halkın güvenliğini, birkaç kişinin servetine heba eden bir politikanın bedelinin binlerce ölümle ödemiş, milyonların hala hükümet tarafından vaat edilen yeniden inşayı beklediği, halk dayanışmasının gücünün burjuva devletinden daha güçlü olduğunun kanıtlandığı bir bölgede, sizlerle birlikte ilan ediyoruz: Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, hesap verecekler” dedi.

“Defne’de TKP adayının belediye başkanı seçilmesi halk için bir zafer olacak diyen” Peletidis, “Hizam Hasırcı’nın Belediye Başkanı olmasıyla sesiniz daha gür çıkacak, hak talepleriniz daha güçlü olacaktır” diyerek Hizam Hasırcı’ya oy verme çağrısı yaptı.

"Defne’yi ayağa kaldıralım"

Etkinliğin son konuşmacısı TKP Defne Belediye Başkanı Hizam Hasırcı oldu. Büyük bir coşkuyla ve sloganlarla karşılanan Hasırcı, “Bizim mega projelerimiz yok. Bizim halka söyleyecek yalanımız yok. Yapabileceklerimizi söylüyoruz. Kooperatifler kuracağız diyoruz, etüd merkezleri kuracağız diyoruz, kreşler kuracağız diyoruz, kültür ve spor merkezleri kuracağız diyoruz, uyuşturucuyla mücadele merkezleri kuracağız ve turizmi geliştirecek projeler yapacağız diyoruz. Biz bugün sizlere vaat vermeye gelmedik, gelin Defne’yi birlikte ayağa kaldıralım demeye geldik. Hep beraber Defne’yi ayağa kaldıralım. Bizim en büyük projemiz bu halkın birlik ve beraberliğini yaratarak tek yumruk haline getirmektir. Yozlaşmış siyasetçilerin bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.