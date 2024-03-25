Atatürk Cumhuriyet Kulesine ziyaretçi akını

Ankara’nın dört bir yanından genç yaşlı demeden her yaş grubunun ziyaret ettiği Atatürk Cumhuriyet Kulesi, sabah 10.00 ile gece 01.00’e kadar hizmet veriyor. Hafta sonu da halkın ziyaretine açık olan Kule’den Ankara’nın tamamını kuş bakışı seyretmek mümkün.

Gece ayrı gündüz ayrı ziyaret

207 metre yükseklikteki Kule’nin camdan oluşan seyir terası misafirlerin en çok görmek istediği alanı. Kule’yi gündüz ziyaret edenler, ışıklandırıldığı gece manzarası için de ayrıca ziyarete geliyor. Atatürk Cumhuriyet Kulesi açıldığı 18 Mart’tan bu yana binlerce Ankaralı’yı ağırladı.

ATATÜRK CUMHURİYET KULESİNDE NELER YER ALIYOR?

Cumhuriyetin 100’üncü yılının sembol eseri olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Başkent’in en yüksek yapısı olma özelliği taşıyor. Ankara’nın Keçiören İlçesinde bulunan ve şehrin dört bir yanını kuş bakışı izleme imkânına sahip Kule’nin yapımına Turgut Altınok’un belediye başkanlığında başlandı. Turgut Altınok tarafından 100 yılın projesi olarak hayata geçirilen Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Atakule’nin mimarı merhum Ragıp Buluç tarafından tasarlandı. Doğal felaketlere ve aşırı yüke karşı dayanıklı olarak inşa edilen Kule’de kafe ve restoran, uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, hamam, alışveriş merkezi, nikâh salonu, uzay terası ve bilim merkezi bulunuyor. Türk kültürünün ortak mirası Selçuklu Yıldızı ile taçlandırılan Kule, ışıklandırma ve led ekran sistemiyle akşamları sunacağı görsel şölenle Başkentin yeni sembolü oldu.