Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şair Orhan Veli Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'ncü katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri dairede yaşayanların yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireden yükselen alevlere müdahale etti. İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı binanın gazını kesti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.