Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şair Orhan Veli Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'ncü katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri dairede yaşayanların yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireden yükselen alevlere müdahale etti. İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı binanın gazını kesti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.