- Asayiş

Gaziantep’te kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Gaziantep’te kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 12’nci kilometresindeki Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Halil Koca (41) yönetimindeki 27 ACN 009 plakalı otomobil, Uğur Arslan (44) idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücülerden Uğur Arslan ve araçta bulunan Ahmet Arslan'ın (66) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Fatma Koca (65), Esra Koca (24), Ramazan Tosun (45) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ahmet Aslan ve Uğur Arslan’nın cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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25 Mar 2024 - 05:41 DHA Gaziantep/ Nurdaği- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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