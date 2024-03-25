En uzun türbin kanadı nerede üretiliyor ?

Söz konusu kanatlar, Bayannur’un akıllı “sıfır karbon” endüstri parkında bulunan Sany Renewable Energy şirketinin montaj zincirinden 21 Mart Çarşamba günü çıktı. 131 metrelik kanatlara sahip pervaneler, megavat düzeyinde üretim yapan büyük boyutlu rüzgar tesislerine monte edilerek, rüzgar enerjisi üretiminin kapasitesini ve etkinliğini artıracak.

Sany Renewable Energy şirketi, geleneksel imalattan akıllı bir imalat biçimine geçti ve dijitalleşmiş teknoloji sayesinde ürünlerinin hassaslığını geliştirdi. Ayrıca bu kanatların dönüştürülebilir poliüretan bileşimler kullandığı olgusuna işaret ediliyor. Bu, bir yandan kitlesel üretim gerçekleştirilirken malzemenin dönüştürülebilirliğini de artırıyor.



36 hektarlık bir alan kaplayan Bayannur akıllı sıfır karbon endüstri parkı, toplam olarak yaklaşık 1 milyar yuanlık (138,8 milyon dolar) tutarında bir yatırımdan yararlanıyor. Parkta 2023 yılında, üretim değeri 260 milyon yuan olan 400 kanat üretildi.