Bayram tatili için rota önerileri

Şehir yaşamının yoğun temposundan kaçmak isteyenler sakin ve huzurlu destinasyonları tercih ediyor. Son dönemlerde tatilciler, doğanın içinde dinlenme fırsatı bulacakları şehirler ya da köyler arayışında. Öte yandan, macera severler yeni kültürler keşfetme fırsatı sunan şehirleri ve ülkeleri ziyaret ediyor. Yurtdışı tatil rotaları da bu yıl yoğun ilgi görüyor. Deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarmak isteyenler içinse, yaz mevsiminin keyfini çıkarabilecekleri tatil bölgeleri öne çıkıyor.

İşte Ramazan Bayramı’nda Bilet Dükkanı’nın seçtiği 10 tatil rotası;



Yeşilin Kalbindeki Cennet: Bolu

İstanbul ve Ankara arasında, hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adresi Bolu biraz daha uzun süreli bir seyahati hak ediyor. Ulaşımın son derece kolay olması ve yemyeşil ormanları Bolu’yu tatil severler arasında baş köşeye koyuyor. Abant Gölü, Yedigöller, Gölcük Tabiat Parkı, Kartalkaya Kayak Merkezi, At Yaylası, Seben Gölü, Mudurnu yaylaları ve Akkaya Travertenleri burayı cennetten bir köşe kılıyor.

İstanbul ve Ankara arasında konumuyla dikkat çeken Bolu’ya otobüs veya araç kiralama ile oldukça kolay bir şekilde ulaşılabilir. Bolu'ya araçla İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saat, Ankara'dan 2,5 saatlik bir süre içerisinde varabilirsiniz. Otobüsle bu süre İstanbul için yaklaşık 4 saat, Ankara için ise 3 saat sürüyor.

Karadeniz’in Doğal Güzellikleri ve Kültürel Zenginlikleriyle Dolu Yolculuk: Doğu Karadeniz

Karadeniz’in fındık diyarı Ordu’dan başlayarak sırasıyla Giresun, Trabzon, Rize ve son olarak sınır kapımız Artvin’e uzanan bir yolculuk, herkesin keyif alacağı bir deneyim sunuyor. Norveç’in yeşilliğini aratmayan ve bulutlarla sarılı yaylaları, sürekli yağışlı ve nemli iklimiyle meşhur Doğu Karadeniz, geleneksel bir bayram tatili için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Burada, yerel yemeklerin ve doğal lezzetlerin tadını çıkarabilir, uçsuz bucaksız çay tarlalarında gezebilir ve sıcakkanlı insanlarla tanışabilirsiniz.

Ayrıca, Artvin’den yola çıkarak günübirlik Batum’a da geçebilirsiniz. Gürcistan’a sınırı olan Artvin’den Batum’a geçmek için pasaport gerekmiyor ve Bilet Dükkanı’ndan kiralayacağınız araç ile bu keyifli seyahati daha da renklendirebilirsiniz.

Bereketli Hilal

Bereketli Hilal, bir diğer adıyla Mezopotamya’nın ülkemiz sınırları içinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bölgesi de bayramda eşsiz deneyimler sunuyor. Adı üstünde son derece bereketli ve verimli topraklara sahip olan Bereketli Hilal bölgesi, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman gibi illeriyle, en güzel ürünlerle yapılan leziz yemekleri ve mistik tarihiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

İstanbul'dan Gaziantep'e otobüsle ortalama olarak yaklaşık 16 saatlik bir yolculuk süresiyle ulaşabilirsiniz. İstanbul’dan Mardin’e ise Bilet Dükkanı’ndan satın aldığınız uçak bileti ile yaklaşık 2 saatte ulaşabilirsiniz.

Tatil Beldelerinin Vazgeçilmezi Bodrum’da Erken Sezon Keyfi

Ramazan tatilinin dokuz güne çıkması ile birlikte Bodrum sezonu erkenden açıyor. Nisan ayında Bodrum’da birçok otel hizmet vermeye başlıyor.

Bodrum, Ege Denizi'nin turkuaz sularıyla çevrili, beyaz badanalı evleri, dar sokakları ve tarihi dokusuyla büyüleyici bir tatil cenneti. Ünlü plajları, eğlence mekanları, lezzetli deniz ürünleri ve gece hayatıyla Bodrum, her yıl yerli ve yabancı turistleri kendine çekmeyi başarıyor. Ayrıca Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ve Bodrum Müzesi gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Üstelik İstanbul’dan Bodruma uçakla 80 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilirsiniz.

Ankara'da Bayram Keyfi: Kültür Gezisi ve Tarihi Zenginlikler

Bayram tatilinde kültürel bir gezintiye çıkmak isteyenler için Ankara, ideal bir destinasyon olacak. Başkentimizde, Ata'mızın yattığı Anıtkabir ziyaretinden başlayarak şehrin kendine özgü havasını soluyabilir, geleneksel ve çağdaş müzeleri keşfedebilirsiniz. Ankara, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir olup, bayramınızı unutulmaz kılacak pek çok aktivite sunuyor.

İstanbul'dan Ankara'ya uçakla yaklaşık 1,5 saat sürerken, otobüsle ya da araç kiralama seyahat ederseniz genellikle 6 ila 7 saat arasında bir yolculuk ile ulaşabilirsiniz.

Tatilini Uzak Rotalarda Geçirmek İsteyenler için; Bali, Filipinler ve Tayland'ın Eğlenceli Dünyası

Türkiye’de Nisan’da denize girebilmenin garantisi olmasa da kesin bir şekilde deniz, kum, güneş üçlüsünü isteyenler Bali’ye gidebilirler. Yemyeşil doğası, sörf yapmaya elverişli plajları ve leziz mutfak kültürüyle Filipinler, ucuz ama bir o kadar da eğlenceli hayatıyla Tayland da diğer seçenekler arasında yer alıyor.

Doğal Cennet Karadağ: Vizesiz Seyahatle Keşfedilmeyi Bekliyor

Karadağ, muhteşem doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sıcak misafirperverliğiyle vizesiz seyahat edebileceğiniz keyifli destinasyonlar arasında. Türkiye'den Karadağ'a gitmek için pasaportunuzun geçerlilik süresi en az 3 ay olmalı ve seyahat tarihinden önceki son 180 gün içinde Schengen ülkelerine giriş yapmamış olmalısınız. Türkiye'den uçakla veya araçla kolayca ulaşabileceğiniz Karadağ, tarihi şehirleri, muhteşem plajları ve doğal güzellikleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Bilet Dükkanı, Ramazan Bayramı tatilini ekonomik şekilde planlamak isteyenler için avantajlı seyahat fırsatları ile cazip kampanyalar sunuyor. Uçak bileti, otel, otobüs, araç kiralama ve transfer hizmeti sunan turizm sektörünün köklü firması Bilet Dükkanı’nın güncel kampanyalarına .biletdukkani.com/kampanyalar adresinden ulaşabilirsiniz.