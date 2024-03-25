İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız, Samsun Alaçamlılar Derneği’nde iftar programına katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, iftar programının ardından Ardahan İli Hanak İlçesi Aşağı Aydere Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek ziyaretinde Ardahanlı vatandaşlarla bir araya gelen Yıldız, Esenyurtla ilgili projelerini anlattı.

“ESENYURTLULARLA BİRLİKTE ESENYURT'U YÖNETECEĞİZ"

31 Mart seçimlerine az bir zaman kaldığını belirten Yıldız, “Artık son haftaya girdik. Gece yatmadan, sabah erken kalkarak alan çok geniş olduğu için herkese ulaşmaya, herkesin elini sıkmaya, herkese kendimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Ümitsizlerin ümidi olmak için aday olduk. Onun için sokakta hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Her gittiğimiz alanda da insanlar çok mutlu. Çünkü iki seçeneğin arasında kalmışlardı. Bizi görünce iyi ki çıktınız, iyi ki aday oldunuz, Esenyurt'ta hiç olmazsa üçüncü tercihimiz oldu diyorlar. İnanıyorum ki Esenyurt'ta 1 Nisan'da ciddi bir şaka yapacağız. Çok sessiz geliyoruz ama biz 1 Nisan günü Esenyurt Belediye Başkanı olacağız. Biz Esenyurtlularla birlikte Esenyurt'u yöneteceğiz ben ona inanıyorum" diye konuştu.

“HALKA DAYALI HAKÇA BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ"

Sosyal belediyecilik ile alakalı projelerinden bahseden Yıldız, “Bütün öğrencilerimize ilk bir yılı bizden diye projemiz var. Ortaokul ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza kırtasiye desteğimiz var. Ben geçenlerde birkaç tane okul dağılımında ailelere denk geldim. Beslenme çantalarına baktım. Ne var diye. Başkanım inanır mısın beslenme çantasına bir şey koyamıyoruz dediler. Kantinden alışveriş yapma şansları da yok. Belediye olarak kırtasiye desteğiyle birlikte buna benzer ne kadar ihtiyaç sahibi ailemiz varsa okul müdürüne beslenme çantalarını biz teslim edeceğiz. Birisi marketten alışveriş yaparken diğerleri mağdur, masum, üzgün. Bunları yaşatmamak için sosyal belediyecilik, halka dayalı hakça belediyecilik yapacağız diye sözümüz var. Benim 20 tane dairem 2 tane arsam varsa bir tane emekli amcamız, veya kendini zor geçindiren insanımız var. Aynı vergileri ödüyor. Burada bir vergi adaletsizliği var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Azdan az, çoktan çok vergi alacağız" dedi.