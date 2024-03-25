25 Mar 2024 - 04:00- Gündem G:

DMM'den 'gençler darp edildi' iddiasına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan, “Adana’da iki genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi” iddiası doğru değildir."

DMM'den 'gençler darp edildi' iddiasına yanıt mask

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan, “Adana’da iki genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi” iddiası doğru değildir.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi üzerinde 23 Mart 2024 günü devriye ekipleri tarafından plakasız bir motosiklet durdurulmuştur. Motosikletin sürücüsü olan ve kasten yaralama suçundan iki kaydı bulunan 2006 doğumlu T.A.B. isimli şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edilmiştir.

Bunun üzerine trafik ekibi tarafından şahsa cezai işlem uygulandıktan sonra bahse konu şahıs, elinde bulunan elektrikli testereyi göstererek görevli memuru tehdit etmiş, küfür ve hakarette bulunarak polise mukavemet göstermiştir. Polise mukavemette bulunan şahıs, gözaltına alınmış ve Emniyet birimlerince tahkikata başlanmıştır.

Bahse konusu olayın, iddia edilenin aksine Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’la herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

DMM'den 'gençler darp edildi' iddiasına yanıt

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25 Mar 2024 - 04:00 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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