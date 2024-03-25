Sarı-Lacivertli ekip kupasını aldı

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray Yılmazgil

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Stysıak, Ergül, De Souza,

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Naz, Gray, Aybüke,

SETLER: 25-23, 16-25, 25-17, 25-20

SÜRE: 111 dakika (31’, 26’, 25’, 29’)

FENERBAHÇE 4’ÜNCÜ KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Sarı-lacivertli ekip, AXA Sigorta Kupa Voley Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup ederek bu kupayı 4’üncü kez müzesine götürdü. AXA Sigorta Kupa Voley’de bugüne kadar toplamda 8 kez final oynayan Sarı-lacivertli ekip 4’üncü kupasını elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 14'üncü kez final oynadığı Kupa Voley'de 5'inci kez final maçını kaybetmiş oldu.

SARI-LACİVERTLİ EKİP KUPASINI ALDI

Fenerbahçe Opet, mücadelenin ardından düzenlenen tören ile şampiyonluk kupasını aldı. Sarı-lacivertli ekibe, şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Kupa sevincini yaşayan Fenerbahçeli voleybolcular daha sonra takım halinde şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.

BAKAN BAK’TAN FENERBAHÇE KULÜBÜNE TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Sarı Lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum.”