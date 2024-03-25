Konya'da silahlı soygun

Alınan bilgiye göre merkez Meram ilçesi Sahib Ata Mahallesi Taşcam Uzunharmanlar Caddesi'nde zincir marketin şubesine yüzünü gizleyerek giren kişi silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan paraları istedi.
Görevlinin parayı vermesinin ardından zanlı olay yerinden kaçtı.
Çalışanların haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirildi.
Polis ekipleri kasiyer ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra market ve çevresindeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceledi.
Eşkali belirlenen zanlı aranıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.