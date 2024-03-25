- Asayiş

Konya'da silahlı soygun

Konya'da bir zincir marketin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit ederek kasada bulunan parayı alarak kaçtı.

Konya'da markette silahlı soygun
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Alınan bilgiye göre merkez Meram ilçesi Sahib Ata Mahallesi Taşcam Uzunharmanlar Caddesi'nde zincir marketin şubesine yüzünü gizleyerek giren kişi silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan paraları istedi.

Görevlinin parayı vermesinin ardından zanlı olay yerinden kaçtı.

Çalışanların haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirildi.

Polis ekipleri kasiyer ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra market ve çevresindeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceledi.

Eşkali belirlenen zanlı aranıyor.

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25 Mar 2024 - 03:31 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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