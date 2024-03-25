Kayseri’de ev yangında küle döndü

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Gültekin Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.