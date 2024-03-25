25 Mar 2024 - 03:09- Asayiş G:

Kayseri’de ev yangında küle döndü

Kayseri'de tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri’de ev yangında küle döndü
Kayseri’de ev yangında küle döndü
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Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Gültekin Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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25 Mar 2024 - 03:09 DHA Kayseri/ Melikgazi- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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