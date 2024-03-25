Kayseri’de ev yangında küle döndü

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Gültekin Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.