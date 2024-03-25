Mansur Yavaş Nallıhan'da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Nallıhan Mitinginin, CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör'ün katılımıyla 25 Mart Pazartesi saat 12.00'da Alparslan Türkeş Parkı'nda yapılacağını açıkladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Nallıhan'dayız… Nallıhan Belediye Başkan Adayımız Sn. Ertunç Güngör
ile beraber hemşehrilerimizle buluşuyoruz.
Tarih:25 Mart Pazartesi
Saat:12.00
Yer: Alparslan Türkeş Parkı"
Nallıhan’dayız…
Nallıhan Belediye Başkan Adayımız Sn. @ertuncgungor ile beraber hemşehrilerimizle buluşuyoruz.
?️ 25 Mart Pazartesi
⏰ 12.00
? Alparslan Türkeş Parkı pic.twitter.com/OXFNhnvPb8
— Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) March 24, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.