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Mansur Yavaş Nallıhan'da

ABB Başkanı Mansur Yavaş Nallıhan Mitinginin 25 Mart Pazartesi saat 12.00'da yapılacağını duyurdu.

Mansur Yavaş Nallıhan'da mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Nallıhan Mitinginin, CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör'ün katılımıyla  25 Mart Pazartesi  saat 12.00'da Alparslan Türkeş Parkı'nda yapılacağını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Nallıhan'dayız… Nallıhan Belediye Başkan Adayımız Sn.  Ertunç Güngör
ile beraber hemşehrilerimizle buluşuyoruz.

Tarih:25 Mart Pazartesi

Saat:12.00

Yer: Alparslan Türkeş Parkı"

# Mansur Yavaş, Nallıhan, CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör, ile, mart, Sosyal Medya, Ankara

25 Mar 2024 - 03:01 Ankara/ Nallihan- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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