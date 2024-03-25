Yeniden Refah Partisi tarafından 15 Temmuz Meydanı’nda 'Büyük İstanbul Mitingi' düzenledi. Mitingde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, İstanbul ilçe adayları ve belediye meclis üyesi adayları katıldı. Erbakan, “Çok kıymetli milli görüşçüler konuşmamızın başında şunu açıkça ifade edelim ki, Sultan Fatih’in şehri, sahabeler şehri, Osmanlı payitahtı İstanbul’a heykelci belediyecilik yakışmaz. İstanbul’a ve İstanbullulara ahlaklı belediyecilik yakışır, Milli Görüş belediyeciliği yakışır. Mehmet Altınöz yakışır. Şu önümüzdeki bir haftada da canla, başla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 31 Mart'ta hem İstanbul'da, hem Zeytinburnu'nda, hem de tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız. Milli görüşün şahlanış dönemini başlatacağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN SİYASİ PARTİSİDİR"

Erbakan, “Uzun zamandır hedef olarak ortaya koyduğumuz 500 bin üye hedefini aşmış bulunuyoruz. 6 ayda 260 binden 500 bine çıktı. Bu yüzde yüze yakın büyüme demektir. 6-7 ayın içerisinde bu hızla büyüyen başka bir siyasi parti yoktur. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Biz seçimlere kadar 500 bin olacağız diyorduk. Ama seçimden bir hafta önce 500 bini aştık. Şimdi hep birlikte inşallah seçime kadar bunu 550 bin yapacağız. Seçimden sonra da birkaç ayın içerisinde 1 milyona ulaşacağız. Meydanlar Yeniden Refah diyor. Milletimiz Yeniden Refah diyor. Üye sayılarımız Yeniden Refah’ın şahlanışını gösteriyor. Yeniden Refah Partimiz bu seçimlerin favori partisi olarak seçimlere giriyor. Milletimiz neden akın akın Yeniden Refaha koşuyor? Neden Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi oluyor? Bir defa bu millet yıllardan beri uygulanan rantçı belediyecilikten bıktı" ifadelerini kullandı.

“KİBİRLİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDAN MİLLETİMİZ BIKMIŞ"

Erbakan, “Kibirli, millete tepeden bakan, milletle arasına duvarlar ören, milletin derdiyle dertleneceğine kendi makam aracının markası ve modeli ile uğraşan, millete hizmet götüreceğim diye uğraşacağına, makam odasının mobilyalarını değiştirmekle uğraşan, borca ve faize belediyeleri batıran, rüşvetçi, belediyenin içerisine haram bulaştırmış, 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden, torpilci, çifte standartçı, kibirli böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkmış, usanmış. Bu noktada Yeniden Refah’a koşuyor. Neden, çünkü partimizin temsil ettiği milli görüşün 89 ve 94’teki belediyecilik hizmetlerini çok iyi hatırlıyor. Yeniden Refah Partimizin o ruhun temsilcisi olduğunu biliyorlar ve yeniden o ahlaklı belediyecilik dönemine, milli görüş belediyecilik dönemine kavuşmak için yeniden partimize koşuyorlar" şeklinde konuştu.

“5 SENEDEN BERİ İSTANBUL’DA YAPILANLAR ORTADA"

Erbakan, “Milletimizin Yeniden Refah’a koşmasının sebebi sadece rantçı belediyecilikten bıkması değil, heykelci belediyecilikten de bıktı ve bunaldı. Bu 5 seneden beri İstanbul’da yapılanlar ortada. Biz her zaman diyoruz, CHP zihniyetinden bu ülkeye bu millete bir hayır gelmez. Hükümette de gelmez, belediyede de gelmez. Bu heykelci zihniyetten İstanbul’u kurtarmamız ve Milli Görüş dönemini başlatmamız gerekiyor. İstanbul’da 5 seneden beri heykelci belediyecilik adına ne yaptın? Verilen sözler unutuldu, projeler yarım kaldı, belediye boğazına kadar borca ve faize batırıldı. Bugün dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yüzde 11 ile yüzde 12 faizle dolar borçlanıyorlar" şeklinde konuştu.

“İSTANBUL'U AHLAKLI BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Erbakan, “İstanbul’da ulaşım sembolik ücretlere inecek dediler ama geldiklerinden beri ulaşıma yapmadıkları zam kalmadı. Konut sorununu çözemediler. Kentsel dönüşümü beceremediler. Vaatlerini yerine getiremediler. Depreme dayanıklı konut stoğu oluşturma konusunda ne belediye, ne hükümet üzerine düşenleri yerine getiremedi. Bunu İstanbullular çok iyi biliyor. Peki öyleyse şimdi tekrar rantçı belediyeciliğe mi dönecek? Elbette hayır. Denenmiş bir daha denenmez. 16 milyon İstanbullu zaten rantçı belediyecilikten kurtulmak için 2019’da oy kullandı. Bir daha denenmiş denmez. Tekrar rantçı belediyeciliğe de dönmeyeceğiz. Heykelci belediyecilikten de kurtulacağız ve inşallah İstanbul'u ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" diye konuştu.

“İNSANLARIMIZIN YENİDEN REFAHA KATILMASININ ÇOK ÖNEMLİ SEBEBİ DE EKONOMİK KRİZDİR"

Erbakan, “Milletimizin Yeniden Refah'a bu yönelmesinin, Türkiye'nin dört bir yanında akın akın insanlarımızın Yeniden Refaha katılmasının çok önemli sebebi de ekonomik krizdir. İşte ekonomik krizle yaşadığımız sıkıntıları sizler de millet olarak çok iyi biliyorsunuz. Emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, açlık sınırı 20 bin lira olmuş. Milyonlarca asgari ücretli ve milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. 53 bin lira altında geliri olan bir aile Türkiye'de yoksul sınıfına, fakir sınıfına giriyor. 3 çocuklu 5 kişilik bir ailede yoksulluk sınırı 65 bin liraya çıkıyor. Bu ülkede ayda 65 bin liranın üzerinde gelire sahip kaç hane var? Bugün maalesef bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırını altında, yüzde 85’i yoksulluk sınırının altında" ifadelerini kullandı.

ALTINÖZ: İSTANBUL 30 YIL SONRA MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİNE KAVUŞACAK

Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz ise, “İstanbul bizden daha heyecanlı. İstanbul 30 yıl sonra Milli Görüş belediyeciliğine kavuşacak. İstanbul'da yaşayan 16 milyon kardeşimiz bu mitingde şu anda çok heyecanlılar. Özellikle de, bu heyecanı paylaşan kardeşlerimizle seçim kampanyamızın başlangıcından bugüne kadar 15 bin kişilik ana kadememizle yaklaşık 100 bin kişilik teşkilatımız ile gezip dolaşmadığımız sivil toplum kuruluşu kalmadı diyebiliriz. Gerçekten de çok heyecanlıyız. Türkiye’nin en güçlü teşkilatına sahibiz. Biz son altı ay içerisinde üye sayısını arttıran dünyanın en hızlı büyüyen partisiyiz. Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. İnşallah yine bir rekor kıracağız. Ne zaman kıracağız o rekoru? 31 Mart akşamı sandıklardan Yeniden Refah Partisi'nin oyları bir volkan gibi, bir yanardağ gibi patladığı zaman yine bir rekor kıracağız" dedi.