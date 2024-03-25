TOFAŞ evinde mağlup

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler
TOFAŞ: Winston 18, O’Brien 11, Wiley 12, Sakic 3, Mustafa Kurtuldum 3, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, Özgür Cengiz
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Berk Demir 12, Adams 16, Abdur-Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Carlton 10, Woodard 15, Muhsin Yaşar 10, Can Korkmaz 3, Tolga Kay, Bora Yaşar, Pandi
1'İNCİ PERİYOT: 14-26
DEVRE: 37-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60
5 FAUL: 39.33 Berk Demir (Darüşşafaka Lassa)
TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa’ya 90-83 mağlup oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.