25 Mar 2024 - 02:03 - Spor

TOFAŞ evinde mağlup

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında TOFAŞ, evinde Darüşşafaka Lassa'ya karşı mücadele etti ve 90-83'lük skorla mağlup oldu.