Down Sendromlu Futsal Milli Takımı final'de

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlu Futsal Millî Takımımız, Antalya'da devam eden 2. Dünya Spor Oyunları'nda ( Trisome Oyunları) tarih yazmaya devam ediyor.
Son Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Millî Takımımız, yarı final maçında Meksika'yı Birkan Dikici, Anıl Koçak, Hami Haldiz ve Resul Orakçı'nın (2) golleriyle, 5-2 mağlup ederek finalde son Dünya Şampiyonu Brezilya'nın rakibi oldu."
TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlu Futsal Millî Takımımız, Antalya'da devam eden 2. Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) tarih yazmaya devam ediyor.— TFF (@TFF_Org) March 24, 2024
Son Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu… pic.twitter.com/5x2eV193vS
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.