25 Mar 2024 - 01:19- Spor G:

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı final'de

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi desteğiyle desteklenen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya'da gerçekleştirilen 2. Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) finale yükseldi.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı final'de mask

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda  şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlu Futsal Millî Takımımız, Antalya'da devam eden 2. Dünya Spor Oyunları'nda ( Trisome Oyunları) tarih yazmaya devam ediyor.

Son Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Millî Takımımız, yarı final maçında Meksika'yı Birkan Dikici, Anıl Koçak, Hami Haldiz ve Resul Orakçı'nın (2) golleriyle, 5-2 mağlup ederek finalde son Dünya Şampiyonu Brezilya'nın rakibi oldu."

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25 Mar 2024 - 01:19 - Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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