Down Sendromlu Futsal Milli Takımı final'de

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlu Futsal Millî Takımımız, Antalya'da devam eden 2. Dünya Spor Oyunları'nda ( Trisome Oyunları) tarih yazmaya devam ediyor.

Son Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Millî Takımımız, yarı final maçında Meksika'yı Birkan Dikici, Anıl Koçak, Hami Haldiz ve Resul Orakçı'nın (2) golleriyle, 5-2 mağlup ederek finalde son Dünya Şampiyonu Brezilya'nın rakibi oldu."