25 Mar 2024 - 01:02- Çevre G:

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara’nın Güneyi ve Ege’nin Batısında yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı mask

Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara'nın Güneyi ve Ege'nin Batısında Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!


Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Başlama Zamanı 25.03.2024 09:00
Bitiş Zamanı :25.03.2024 22:00


METEOROLOJI"

# METEOROLOJI", kuvvetli, Yağış, olarak, ile, meteoroloji, bursa, Yıldırım, Sosyal Medya, yerel

25 Mar 2024 - 01:02 - Çevre

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL