Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara'nın Güneyi ve Ege'nin Batısında Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!



Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Başlama Zamanı 25.03.2024 09:00

Bitiş Zamanı :25.03.2024 22:00



METEOROLOJI"