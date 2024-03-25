T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2024/2 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, KORKUTREİS Mahalle/Köy, 1157 Ada, 20 Parsel, 3. Kat 13 Bağımsız bölüm nolu Mesken

3.Kat, 13 Nolu Mesken :

2 oda, salon, antre, mutfak, wc-duş ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı ahşap, iç kapılar ahşap üzeri yağlı boyalı, pencereler ısı camlı: ahşap doğramadır. Antre zemini seramik, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Salon ve 1 oda zemini ahşap parke, 1 oda zemini halı kaplıdır. Mutfak küçük hacimli olup, zemini seramik, duvarları 12 sıra eski tip seramik kaplıdır. Mermer tezgah, çelik eviye, tezgah altında ve üstünde ahşap dolaplar vardır. Isınma merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

Salon ve bir odadan açılan balkonlar pvc doğrama ile kapatılmıştır. Wc zemini seramik, duvarları 14 sıra eski tip seramik kaplıdır. Askılı lavabo, klozet, duş bataryası ve süzgeci vardır. Balkonları 6,00 m2, net kullanım alanı 65,00 m2 olmak üzere toplam 71,00 m2 dir.

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi Korkutreis Mahallesi Cihan Sokak Şevket Apt. Na:29/13Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 700 m2

Arsa Payı : 22/644

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 1.920.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.