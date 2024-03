Down Sendrom Basketbol Milli Takımı dünya 2'ncisi

Bu yıl 20-26 Mart tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Down Sendrom Dünya Spor Oyunları'nda Down Sendrom Basketbol Milli Takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Gazi Mustafa Kemal Kapalı Spor Salonu'nda İtalya ile Türkiye basketbol takımımı maçının ilk periyodu, 5-3 Türkiye üstünlüğü ile sona ererken, ilk yarıyı 9-7 İtalya önde tamamladı. Üçüncü periyoda da iyi başlayan İtalya milli takımı, final periyoduna 12-10 üstün girdi. Mücadelenin son periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Down Sendrom Basketbol Milli Takımı, yakaladığı şansları değerlendiremeyince maçı 18-17 kaybetti ve dünya ikincisi oldu.

OYUNCULAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Şampiyon olan İtalya Down Sendrom Basketbol Milli Takımı ve benci, büyük sevinç yaşadı. Türkiye Down Sendrom Basketbol Milli Takımı oyuncuları ise büyük üzüntü yaşadı. Bazı oyuncuları teknik heyet ve Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın teselli etti. Ardından takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

'BU ÇOCUKLAR DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAKLAR'

Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Bu bir spor tabii ki, sayı olarak İtalya şampiyon olmuş olabilir ama Türkiye olarak çok güzel oyun oynadık. Bazen şanssız anlarımız oldu ve sayıları alamadık. Burada kardeşlik kazandı. Yeni kurulan bir takımız. Yeni kurulan bir takımın final oynaması büyük bir başarı. Teknik heyet ve sporcularımızın gözlerinden öpüyorum. Çok güzel bir mücadele oldu. Tüm dallarda Türkiye milli takımları hep zirveye oynadı. İnşallah bundan sonra bu çocuklar dünya şampiyonu olacaklar" dedi.