Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca açıklamasında " Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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# Bakan Koca, Kadir İnanır, bir, olarak
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.