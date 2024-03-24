Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca açıklamasında " Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.