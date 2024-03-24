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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Bakan Koca açıklamasında " Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

# Bakan Koca, Kadir İnanır, bir, olarak

24 Mar 2024 - 17:29 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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