Emeklinin seyyanen zam beklentisi başka bahara kaldı

31 Mart yerel seçimlerine 6 gün kaldı. Seçime az bir zaman kala mitingler gerçekleşirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi.

Öte yandan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Büyük İstanbul Mitingi gerçekleşti. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere seyyanen zam konusuna değinmedi.