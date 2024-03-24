Emeklinin seyyanen zam beklentisi başka bahara kaldı

31 Mart yerel seçimlerine 6 gün kaldı. Seçime az bir zaman kala mitingler gerçekleşirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi.
Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi.
Öte yandan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Büyük İstanbul Mitingi gerçekleşti. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere seyyanen zam konusuna değinmedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.