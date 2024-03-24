Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Sanatçı Kadir İnanır, bu sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. İnanır, Jülide Kural'ın çağırdığı ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğum bakım servisinde tedavisi sürüyor. Öte yandan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Kadir İnanır'ın tedavisini gerçekleştiren doktorlar açıklamalarda bulundu.

"ENTÜBE OLARAK YOĞUN BAKIMIMIZDA İZLENİYOR"

İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır, hastanemize 112 ambulansıyla geldi. İlk geldiği andan İtibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktorumuz girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında bir felç vardı. Şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildiğinde beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. Ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz, beyin cerrahisi arkadaşlarla birlikte anestezi doktorlarımızın da entübasyonu sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi. Tıkalı damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Şimdi işlemden sonra çekilen MR görüntülemelerinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı doğal olarak. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar, yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak. İşlem çok başarılı çünkü. " dedi.

"KALP RAHATSIZLIĞI VAR"

İnanır'ın hem girişimsel işlemleri yapabilmek hem de önlem amaçla entübe edildiğini söyleyen Sağlam, "Bu şekilde entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor. Gayet stabil durumu." şeklinde konuştu. İnanır'ın 3 yıl önce yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuşan Sağlam, "Ondan bağımsız olarak ama tabii böyle bir risk var. Bundan sonra da var. Çünkü kalp rahatsızlığımız var biliyorsunuz. Ondan kaynaklanıyor. Onunla ilgili gerekli tıbbi tedavisi de düzenleniyor, pıhtı oluşmaması için. Kan sulandırıcı ilaçları da veriliyor düzenli olarak." dedi.

İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Uğur Türe ile de görüştüklerini söyleyen Sağlam "O da buradaydı. Baştan itibaren hastaya eşlik etti. Beyin cerrahisindeki arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdiler. Hatta MR çekildiğinde son kontrol MR'ı da gördük beraberce. Başarılı bir işlem olduğu teyit edildi. Taburculuğunu şu anda gündeme getirmek çok erken. İlk 24-48 saat dediğim gibi bir izlem yapılacak. Uyandırılacak önce. Uyandırdıktan sonraki klinik durum daha net ortaya çıkar. Ondan sonraki süreçte bakacağız." dedi.

"BEYİN KANAMASI DEĞİL"

Bu durum İnanır'ın sağlığına kalıcı hasar bir hasar bırakabilir mi sorusuna cevap veren Sağlam, "Onu süreç gösterecek. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili. "dedi. Konuşmasına devam eden Sağlam, "Bu arada eşi Jülide Hanım da işlemlerin başından beri buradaydı kendisi. O da bir yazılı açıklama yapacağını söyledi. İnme o pıhtının yol açtığı klinik tablonun adıdır. Aslında ikisi de benzer. Aynı tablo. Beyin kanaması değil." dedi.