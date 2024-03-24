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Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı

BURSA'da cezaevinden izinli çıkıp, geldiği babasının evinde ablasını bıçakla rehin alan Mesut A. (48), adliyeye sevk edildi.

Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı mask
Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
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Bursa, Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana gelen olayda,  Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., ablası Nuray A.'yı babasının evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin uzun süre ikna etmediği Mesut A., bir süre sonra balkondan içeri girince ablası koşarak dışarı çıktı. Nuray A.'nın peşinden bıçakla gelen Mesut A. polisleri görünce bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. gözaltına alındı. Nuray A. ifadesinde kardeşinin psikolojik sorunları olduğu söylerken, polisteki işlemleri tamamlanan Mesut A. adliyeye sevk edildi.

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24 Mar 2024 - 14:17 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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