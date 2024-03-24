Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı

Bursa, Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., ablası Nuray A.'yı babasının evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin uzun süre ikna etmediği Mesut A., bir süre sonra balkondan içeri girince ablası koşarak dışarı çıktı. Nuray A.'nın peşinden bıçakla gelen Mesut A. polisleri görünce bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. gözaltına alındı. Nuray A. ifadesinde kardeşinin psikolojik sorunları olduğu söylerken, polisteki işlemleri tamamlanan Mesut A. adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.