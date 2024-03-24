Arsasından geçen yolu taşlarla kapattı

Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Kadriye Ekinci’nin arsasının bir bölümüne, iddiaya göre 8 yıl önce yol yapıldı. Kamulaştırma bedelini alamadığını söyleyen Ekinci, bölgeye getirdiği kepçe ile yolu kazdırarak, çıkan parke taşlarıyla trafiğe kapattı. Yolu kullanan sürücüler kapalı olduğunu görünce geri dönerek başka yolları kullanmaya başladı.
Yolun kepçeyle kapatılma anlarını cep telefonuyla kaydeden mahalle halkından Devran Şan, “Buraya parke taşı yapıldı, enerji hattı geçiyor, MARSU'nun kendi hattı var. Ancak imar değişikliğinden dolayı, yönetimin sürekli değişmesinden dolayı, bu mahalledeki imar planı sürekli değişmekte. Arsa sahibi 2 yıldır görüşmesine rağmen belediyeden istediğini alamadığı için yolu kazdı. Bu yol resmi olarak görülüyor. Aynı zamanda buradaki parke taşının bakımı da yapılıyor. Ancak belediye bu soruna çözüm bulmuyor. Çözüm bulmadığı için de mülk sahibi böyle bir çalışma başlatmış” dedi.
Belediye yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.