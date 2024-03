Özel çocuklar finalde!

Bu yıl 20-26 Mart tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Down Sendrom Dünya Spor Oyunları'nda, Down Sendrom Futsal Milli Takımı yarı finalde Meksika'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 5-0 üstün tamamlayan ay yıldızlı takım, ikinci yarıya yedek ağırlıklı kadroyla çıkıp 2 gol yemesine rağmen sahadan galip ayrılan taraf oldu. Down Sendrom Futsal Milli Takımı'nın yarı finaldeki maçını Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın da takip etti.

GALİBİYETİN ARDINDAN SEVİNÇ

Down Sendrom Futsal Milli Takımı'nın oyuncuları, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı. Ay yıldızlı oyuncular maçın ardından galibiyeti tribündeki taraftarlar ve aileleriyle doyasıya kutladı. Oyuncuların ve teknik heyetin sevincine Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın da eşlik etti. Down Sendrom Futsal Milli Takımı'nın finaldeki rakibi ise Brezilya ile İtalya arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

'İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Çok büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden Birol Aydın, "Sahadaki heyecanı da görüyorsunuz. Biz bu şampiyonaya çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde 33 ülkenin katılımıyla down sendromlu 1000 sporcu katıldı. Antalya'da büyük rekabet yaşanıyor. Bu çocuklara imkan verdiğiniz zaman neleri başarıyorlar, onu görüyoruz. Meksika'yı yenerek ikinciliği garantiledik. Ama hedefimiz dünya şampiyonluğu, ona da inanıyorum. Önemli olan bu çocukların neler başarabildiğini Türk kamuoyuna, Türk ailelerine göstermek. Ben bütün çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Şimdi bizi çok önemli bir final bekliyor. Finali inşallah bütün dünya izleyecek. Orada da milli takım inşallah şampiyon olacak" dedi.

Son yıllarda Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu kaydeden Aydın, "Bu organizasyonun Türkiye'de olması, turizm açısından çok önemli. Burada aynı zamanda bu özel çocuklar, yıllar önce eve kapatılan bu çocuklar Türkiye'nin sporda gönül hizmetçisi oldular. Burada sevgi yumağı var. Yensek de yenilsek de mutluluk var. Önemli olan bu çocukların spor yapması. Bunun dışında Türkiye'deki engelli sporlarının nereden nereye geldiğini görmek lazım. Yıllar önce evlerine kapatılıp yok sayılan bu çocuklar, eğitilemez bu çocuklar, sporla eğitimle şu anda dünyanın 1 numarası olmuşlar" diye konuştu.