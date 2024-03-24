"Bizim sıramız geldi"

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında ilçe sakinleriyle buluştu. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Tuğba Özerk ve Ekin Uzunlar konser verdi, nevruz ateşi yakıldı, vatandaşlara nevruz yumurtası dağıtıldı. Sahneden vatandaşlara seslenen Yıldız, diğer partilerin adaylarını açıkladıktan sonra Esenyurt halkına memnun olmadıkları adaylar karşısında üçüncü bir seçenek sunabilmek adına aday olduğunu ifade etti.

“KÜSKÜNLER BİZE GELİYORLAR”

Tüm Esenyurt’u kucaklayacak bir kadro ile seçime gittiklerini belirten Yıldız, “Bizim içimizde sadece 3 kişi İYİ Partili, diğer arkadaşlarımız farklı görüşlerden ve partilerden. Çünkü biz Esenyurtlularla ittifak yapmak istiyoruz. Kırmızı çizgimiz olan laik Cumhuriyetle, vatanla, milletle, bayrakla meselesi olmayan sağ ile, sol ile, herkesle çalışacağım diye söz verdim ve öyle bir kadro oluşturdum. Ben Esenyurt’un evladıyım, bu halkın içinden çıktım. 1986’dan beri buradayım. 10 yıl minibüs şoförlüğü yaptım, herkese tanırım. Biz geldiğimizde anketlerde sandığa gitmeyeceğiz diyenlerin oranı yüzde 37’ydi. Sağın küskünleri, solun küskünleri bize geliyorlar. Esenyurt’ta tüm inançları içimize aldık. Doğulusu, batılısı, CHP’li, AK Partili hatta DEM’li arkadaşlarımız var. Esenyurt’ta belediye başkanı seçilecekseniz herkese eşit hizmet sunmak zorundasınız” diye konuştu.

“40 PROJE HAZIRLADIM”

Konuşması sırasında projelerinden de bahseden Yıldız, “Gençlerimiz için alanlar, belediye tesisleri oluşturacağız, çocuklarımız için oyun parkları kuracağız. Her mahalleyi tek tek gezdim, 40 tane proje hazırladım. Halka dayalı, sosyal, eşitlikçi, halkçı bir belediyecilik yapacağız. Kreşler kuracağız. Kapalı pazar yerlerimiz olacak, her mahalleye taziye alanları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“HESAP SORACAĞIM”

“Kıymetli hemşerilerim, Esenyurt’ta artık karar verme zamanı” diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esenyurt Belediye Başkanı olduğum gün Esenyurt Belediyesi’nde bir deprem olacak. Belediyede geçmişten bugüne ve mevcut çalışanlar arasında eğer görevini kötüye kullanmış, usulsüzlüğe, yolsuzluğa, rüşvete yol açmış olan varsa buradan söylüyorum beni beklemeyin. Bir an önce kendiliğinizden ayrılan. Yoksa sizi kulağınızdan tutup önce adalete sonra sokağa bırakacağım, sizden hesap soracağım.”

“BENİM YAKAMDA BİR PARTİNİN ROZETİ OLMAYACAK”

İlçe sakinlerinden destek isteyen Yıldız “Benim yakamda bir partinin rozeti olmayacak. Ben Esenyurt Belediye Başkanı olacağım. AK Parti’yi denediniz. Nasıl mutsuz ve huzursuz olduğunuz belli. Sonra bir de CHP’yi deneyelim dediniz ve onları da denediniz. Eğer bu işleri sıraya koyduysanız o zaman bizim sıramız geldi. Artık bir şans da bize vermelisiniz. Denenmişi denemenin kimseye bir faydası yok. Ele ele vereceğiz. Evimiz olan Esenyurt’a çocuklarımız için sahip çıkacağız” dedi.

“HALKÇI BİR BELEDİYECİLİK YAPMAK İSTİYORUZ”

Yıldız, şöyle devam etti: “Halka dayalı sosyal belediyecilik, halkçı bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Kararsızlarda şu anda yüzde 10’lardan bahsediyorlar. Ciddi bir düşüş var ve bize geliyorlar. AK Parti tarafında küskünler var, CHP tarafında küskünler var. Bunların başka alternatifleri yok, bize geliyorlar. Bence seçim sonrası 1 Nisan şakası yapacağız. Bize oy verin, siz partinize biz de belediyeye kavuşuruz diyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye başkanı olduğunda ilk icraat olarak Esenyurt’ta güvenliği sağlayacağını belirten Yıldız, sonrasında sırasıyla sosyal belediyecilik hizmetlerini hayata geçireceklerini ve yatırımlar yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

Yıldız’ın ardından sahneye Ekin Uzunlar çıktı. Vatandaşlarla birlikte dans eden halaylar çeken Yıldız, vatandaşlarla fotoğraflar çektirdi.

Etkinlik sonrasında partililerle iftar programına katılan Yıldız, ardından Sultan Alparslan Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Yıldız, programına esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek devam etti.