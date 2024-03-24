Saldırılarda 32 bin 226 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 32 bin 226 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 bin 518 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 84 sivilin yaşamını yitirdiğini 106 sivilin ise yaralandığını açıkladı.