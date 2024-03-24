Banyo küvetiyle eşyalarını taşıdı

İstanbul, Eyüpsultan ve Maltepe'de farklı tarihlerde kaydedildi. Eyüpsultan Sahilyolunda bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Sürücü motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşıdı. Görüntüleri çeken sürücü "Hiçbir uyarı ışığı yok. Hızlı gelseydik vuracaktık" diye konuştu.
Maltepe Fındıklı'da kaydedilen ikinci görüntüde ise, servis şoförü aracının arkasına bağladığı koltuğu çekti. Sürücü yerde sürükleyerek çektiği koltukla, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.