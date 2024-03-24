Banyo küvetiyle eşyalarını taşıdı

İstanbul, Eyüpsultan ve Maltepe'de farklı tarihlerde kaydedildi. Eyüpsultan Sahilyolunda bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Sürücü motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşıdı. Görüntüleri çeken sürücü "Hiçbir uyarı ışığı yok. Hızlı gelseydik vuracaktık" diye konuştu.

Maltepe Fındıklı'da kaydedilen ikinci görüntüde ise, servis şoförü aracının arkasına bağladığı koltuğu çekti. Sürücü yerde sürükleyerek çektiği koltukla, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.