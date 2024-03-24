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Banyo küvetiyle eşyalarını taşıdı

İstanbul'da motosiklet sürücüsü, motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşırken, bir servis şoförü ise, aracın arkasına bağladığı iple koltuk çekti. Sürücülerin trafik güvenliğini hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Banyo küvetiyle eşyalarını taşıdı
Banyo küvetiyle eşyalarını taşıdı
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İstanbul, Eyüpsultan ve Maltepe'de farklı tarihlerde kaydedildi. Eyüpsultan Sahilyolunda bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Sürücü motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşıdı. Görüntüleri çeken sürücü "Hiçbir uyarı ışığı yok. Hızlı gelseydik vuracaktık" diye konuştu.

Maltepe Fındıklı'da kaydedilen ikinci görüntüde ise, servis şoförü aracının arkasına bağladığı koltuğu çekti. Sürücü yerde sürükleyerek çektiği koltukla, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

# istanbul, Eyüpsultan, Maltepe, bir, ISE, Trafik, Motosiklet

24 Mar 2024 - 13:04 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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