- Asayiş

Miting alanında incelemelerde bulunuldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Aktaş beraberindeki heyetle çalışmaları yerinde inceledi.

Miting alanında incelemelerde bulunuldu
Miting alanında incelemelerde bulunuldu
+2
Video için play'e tıklayın

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katılımıyla düzenlenecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' öncesi çalışmaları inceledi. Aktaş beraberindeki heyetle miting alanında gezerek incelemelerde bulundu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla miting alanına gelenlerden biri Aktaş’ın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

# istanbul, Miting, emniyetmüdürü, bulundu

24 Mar 2024 - 13:03 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL