Miting alanında incelemelerde bulunuldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katılımıyla düzenlenecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' öncesi çalışmaları inceledi. Aktaş beraberindeki heyetle miting alanında gezerek incelemelerde bulundu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla miting alanına gelenlerden biri Aktaş’ın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.