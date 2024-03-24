- Asayiş

4 dakikada her şeyi çalmışlar

Batman'da yüzleri maskeli 2 kişinin büfeden hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

4 dakikada her şeyi çalmışlar mask
4 dakikada her şeyi çalmışlar
4 dakikada her şeyi çalmışlar
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Olay, 17 Mart’ta sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı Acetler Kavşağ’ında bulunan bir büfede meydana geldi. Büfeye giren yüzleri kapalı 2 kişi, kasada bulunan paraları, sigaraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah iş yerine gelen Bilal Ekin, kapının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarından hırsızlığı fark eden Ekin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine büfeye gelen polis, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bilal Ekin, şüphelilerin 4 dakika içerisinde alabildikleri her şeyi aldıklarını belirterek, “Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi.

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24 Mar 2024 - 12:50 DHA Batman- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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