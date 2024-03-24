4 dakikada her şeyi çalmışlar

Olay, 17 Mart’ta sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı Acetler Kavşağ’ında bulunan bir büfede meydana geldi. Büfeye giren yüzleri kapalı 2 kişi, kasada bulunan paraları, sigaraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah iş yerine gelen Bilal Ekin, kapının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarından hırsızlığı fark eden Ekin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine büfeye gelen polis, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bilal Ekin, şüphelilerin 4 dakika içerisinde alabildikleri her şeyi aldıklarını belirterek, “Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.