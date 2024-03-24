Marketten hırsızlık yaparken çalışana yakalandı

Olay, dün saat 10.20 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete müşteri gibi giren kişi, şarküteri reyonuna yaklaştı. Bir süre sonra dolabı açan şüpheli, raftan birçok tereyağı ve kaşar peynirini kazağının içine soktu. Şüpheli hırsız, kaçmaya çalıştığı esnada market çalışanı tarafından fark edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli hırsızın, polise haber vermemeleri için çalışanlara yalvarırken 'Ben seni gördüm, bilerek girdim' şeklinde kendini savunarak kazağının içine soktuğu ürünleri teker teker çıkardığı görüldü. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.