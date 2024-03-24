- Asayiş

966 şüpheli hakkında adli işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-14' operasyonlarında 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

966 şüpheli hakkında adli işlem mask
966 şüpheli hakkında adli işlem
966 şüpheli hakkında adli işlem
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 63 ilde evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-14' operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 14 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı" dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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24 Mar 2024 - 12:26 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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