" Putin ve diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor "

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Yöntemleri her zaman aynıdır. Bunların hepsini daha önce de gördük. Havaya uçurulan evler, toplu katliamlar ve patlamalar oldu. Her zaman başkalarını suçluyorlar. Ukrayna'ya geldiler, şehirlerimizi yakıp yıktılar ve sonra Ukrayna'yı suçlamaya çalıştılar. İnsanlara işkence ve tecavüz ediyorlar, sonra da onları suçluyorlar. Yüz binlerce teröristi Ukrayna topraklarına getirdiler ve bize karşı savaş yürütüyorlar ama kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil” dedi.

“SESSİZ KALDI VE SALDIRIYI UKRAYNA İLE İLİŞKİLENDİRMEYİ DÜŞÜNDÜ”

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı sonrası sessiz kalarak saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmeyi düşündüğünü belirterek, “Bu beceriksiz Putin, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek ve onlara hitap etmek yerine bir gün boyunca sessiz kalarak bunu Ukrayna ile nasıl ilişkilendireceğini düşündü. Her şey tamamen öngörülebilir. Şu anda Ukrayna topraklarında öldürülen yüz binlerce Rus, herhangi bir teröristi caydırmak için kesinlikle yeterli olacaktır. Eğer Ruslar Crocus'larda sessizce ölmeye ve özel servislerini sorgulamamaya istekliyse, Putin kişisel gücü için bu durumlardan daha fazla yararlanmaya çalışacaktır. Teröristler her zaman kaybetmelidir” ifadelerini kullandı.