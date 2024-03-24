Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vurdu

Olay, saat 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. H.U. eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. H.U., bir süre sonra tabancayla mekanın önüne geldi. İş yeri çalışanları ile arbede sırasında H.U.'nun silahı ateş aldı. K.A. bacağından yaralanırken, H.U. olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki eğlence mekanları da boşaltıldı. K.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede tabancası ile yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.