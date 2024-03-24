- Asayiş

Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vurdu

İzmir'in Bornova ilçesinde, H.U., bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı eğlence merkezine silahla yeniden gelip, çıkan kavgada 1 çalışanı silahla yaraladı.

Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vurdu mask
Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vurdu
Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vurdu
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Olay, saat 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. H.U. eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. H.U., bir süre sonra tabancayla mekanın önüne geldi. İş yeri çalışanları ile arbede sırasında H.U.'nun silahı ateş aldı. K.A. bacağından yaralanırken, H.U. olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki eğlence mekanları da boşaltıldı. K.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede tabancası ile yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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24 Mar 2024 - 12:13 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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