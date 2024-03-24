- Asayiş

'Gürültü yapmayın' tartışmasında öldürüldü

Gaziantep'te gürültü yapan çocukları uyaran Nejdet Kaya (70), çıkan kavgada komşusu Müslüm A. tarafından tabancayla öldürüldü.

'Gürültü yapmayın' tartışmasında öldürüldü mask
'Gürültü yapmayın' tartışmasında öldürüldü
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Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Nejdet Kaya, sokakta oyun oynayan çocukları gürültü nedeniyle uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Müslüm A., komşusu Nejdet Kaya ile araya giren akrabası Saim A.'yı tabanca ile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nejdet Kaya kurtarılamadı. Saim A.'nın tedavisi sürerken, Müslüm A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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24 Mar 2024 - 11:58 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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