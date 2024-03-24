Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı?

Türk Filmlerinin başrol oyuncusu Kadir İnanır, Beykozdaki evinde rahatsızlanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Haber sitelerinden alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.

Kadir İnanır Kimdir?

Kadir İnanır, Fatsa'da doğmuş olup ailesinin en küçük çocuğudur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladıktan sonra sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergilemiştir. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.

Eğitimini İstanbul'da bulunan İletişim Fakültesi'nde tamamlayan İnanır, oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. 1968 yılından günümüze kadar aktif olarak kariyerine devam eden Kadir İnanır, 1,85 metre (6 ft 1 in) boyundadır. Jülide Kural ile partnerlik yapmış ve birçok ödül kazanmıştır. Kadir İnanır'ın resmi websitesi kadirinanir.com adresinde bulunmaktadır.

Kadir İnanır, Türk sinemasının önemli isimlerinden biridir. Kariyerine fotoromanlarda oynayarak başlayan İnanır, daha sonra sinema filmlerinde de yer almıştır. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm (1970) filmiyle başrolde yer alarak Türkân Şoray ile birlikte çalışmıştır. Zamanla nitelikli filmlere yönelen İnanır, birçok önemli yönetmenin filmlerinde rol almıştır. Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977), Ah Güzel İstanbul (1981), Tomruk (1982), Tatar Ramazan (1990) gibi filmlerle tanınmaktadır.